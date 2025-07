Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il calciomercato della Caronnese non è caratterizzato solo da nuovi rinforzi come gli acquisti del veterano Ferdinando Vitofranco dal Varese e Manuel Tumino dalla Vergiatese ma anche dalla conferma dei pilastri della scorsa stagione, motivo per cui la squadra rossoblu di Caronno Pertusella ha rinnovato ieri 1 luglio per un’altra stagione il contratto del classe 2005 Paolo Cerreto.

Le parole del rossoblu Cerreto, ormai simbolo della Caronnese: “La scorsa stagione è stata bellissima, nonostante il mancato raggiungimento della promozione in serie D: la cosa più bella è stata il gruppo e il legame che si è creato tra noi ragazzi e la società”. Spero di migliorare il risultato dell’anno scorso e arrivare finalmente in Serie D, nella categoria dove merita di stare la Caronnese. Ormai sono 5 anni qui a Caronno Pertusella e per me è ormai un po’ come stare a casa e sono state le belle persone presenti in società, soprattutto il capitano Federico Corno e altri compagni che sono rimasti dalla stagione appena conclusa a convincermi ulteriormente ad accettare di giocare ancora qui”.

(foto da archivio)