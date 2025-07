Eventi

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella il piano di governo del territorio diventa un vero e proprio laboratorio partecipato, aperto a tutta la cittadinanza. L’amministrazione guidata dal sindaco Giudici ha scelto di rendere trasparente e condiviso il processo di elaborazione del nuovo Pgt, puntando su un coinvolgimento ampio e trasversale: non solo tecnici e specialisti, ma anche famiglie, giovani, imprenditori e associazioni saranno chiamati a dare forma alla città di domani.

L’obiettivo è ambizioso: costruire un documento che sappia valorizzare le peculiarità storiche, ambientali ed economiche del territorio, ascoltando le istanze di chi lo abita ogni giorno. E per farlo, l’amministrazione ha messo in campo una serie di iniziative innovative, puntando anche su eventi pubblici e occasioni informali per raccogliere spunti e riflessioni.

A partire dal 5 luglio, il percorso partecipativo dedicato al nuovo piano di governo del territorio entra in una fase tutta da vivere, tra incontri pubblici, momenti informali e perfino un’uscita serale per le strade del paese.

Ad aprire questa seconda parte di consultazioni sarà infatti l’inedita “Passeggiata del Pgt“, in programma venerdì 5 luglio alle 19. Non si tratterà di un semplice incontro in sala, ma di un vero e proprio itinerario sul campo, pensato per osservare dal vivo il territorio, ascoltare idee, raccogliere spunti e confrontarsi in modo diretto. Il tutto si concluderà con un aperitivo conviviale, a sottolineare lo spirito informale ma costruttivo dell’iniziativa.

Il secondo appuntamento arriverà pochi giorni dopo: martedì 9 luglio, alle 18, in biblioteca comunale, si parlerà di economia locale e associazionismo con l’incontro “Il Pgt delle attività“. Un tavolo di confronto dedicato alle realtà produttive e al tessuto associativo caronnese, per riflettere insieme su prospettive di sviluppo e sostenibilità.

Il percorso culminerà poi con un evento decisamente fuori dagli schemi: il Pgt approderà nel cuore della Mezzanotte Bianca, in programma sabato 12 luglio. Tra musica, stand gastronomici e spettacoli, anche l’urbanistica troverà il suo spazio, con uno stand informativo e momenti di dialogo pensati per coinvolgere anche chi, in contesti più tradizionali, non si sentirebbe parte del dibattito.

Un modo nuovo di avvicinare i cittadini alle decisioni che plasmeranno la Caronno del domani: più verde, più vivibile e, soprattutto, più partecipata.

