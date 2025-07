Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Domenica sera, nella cornice del Teatro alla Scala di Milano, si è svolta la cerimonia annuale di premiazione del progetto Diventerò della Fondazione Bracco. L’evento ha celebrato i giovani che si sono distinti nel corso dell’anno per impegno, talento e visione, all’insegna dell’innovazione didattica e dell’internazionalizzazione dell’educazione. Tra loro anche due giovani cerianesi, Clara Castelnovo, che studia Scienze della Mediazione linguistica e interculturale all’Università dell’Insubria e Arianna Sprocati, studentessa di Scienze dell’Educazione all’Università degli studi di Milano-Bicocca. Ad accompagnarle in questa serata speciale c’erano il Sindaco Massimiliano Occa e l’assessora alla Cultura, Federica Manno.

L’appuntamento si è aperto nel tardo pomeriggio con i saluti istituzionali di Fortunato Ortombina, sovrintendente della Scala, e Anna Scavuzzo, Vicesindaca e Assessora all’Istruzione del Comune di Milano. A seguire, Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco, ha illustrato i risultati raggiunti dal programma che dal 2012 accompagna centinaia di giovani in percorsi di crescita culturale e professionale, offrendo concrete opportunità per “diventare” protagonisti del futuro.

Molto partecipata anche la tavola rotonda “Storie di futuro”, che ha dato voce ad alcuni protagonisti del progetto. Tra loro: le Cybersisters con il professor Daniele Brioschi dell’IC Figino Serenza, reduci dalla World Robot Olympiad; Letizia Rapini, studentessa di chimica farmaceutica all’Università degli Studi di Milano; e Claudio Sponghini, fondatore di Jobiri.com, selezionato nel programma “Welfare che impresa!”. Poi è arrivato il momento della consegna delle pergamene ufficiali a vincitrici e vincitori dell’edizione 2024-2025, premiati per il loro impegno in percorsi di formazione, innovazione e cittadinanza attiva.

A moderare la cerimonia, la scrittrice e giornalista Claudia De Lillo. La serata si è conclusa con un concerto a cura dei solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala e dell’orchestra dell’accademia.

“E’ stato un evento bellissimo, un’occasione di confronto di grande interesse arricchita da una location di grande fascino come il Teatro alla Scala di Milano” – commenta l’assessora Manno. “Con il sindaco Massimiliano Occa abbiamo voluto accompagnare le nostre due giovani studentesse per sottolineare l’orgoglio di tutta Ceriano Laghetto per questo importante riconoscimento, che conferma ancora una volta il grande legame di Bracco con il nostro territorio e l’impegno dell’azienda nel sostenere i percorsi formativi dei nostri giovani”.