Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 2 luglio, spiccano i disagi alla stazione di Saronno per la scala mobile ancora fuori uso, i problemi di sicurezza con nuovi furti nel retrostazione e il commosso saluto a Mario Insinnamo, figura di riferimento per l’Unitre. Dal territorio, l’abbattimento dell’oratorio femminile a Solaro e il viaggio sportivo della Robur Basket verso la Spagna.

La scala mobile della stazione di Saronno è fuori servizio da un anno e mezzo e i pendolari lamentano il continuo rinvio della riattivazione, con amarezza crescente per le promesse disattese.

Nuovi furti nelle cantine della zona retrostazione a Saronno accendono i riflettori sul tema della sicurezza: Ciceroni denuncia l’episodio con una foto e rilancia l’allarme.

L’Unitre di Saronno ricorda con commozione Mario Insinnamo, figura preziosa per l’associazione e esempio di umanità e dedizione, scomparso di recente.

A Solaro è stato abbattuto l’ex oratorio femminile in piazza Libertà, un edificio che per anni aveva rappresentato un punto di riferimento per la comunità.

I giovani della Robur Basket Saronno sono partiti per Lloret de Mar, dove parteciperanno a un torneo estivo internazionale che unisce sport e esperienza formativa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09