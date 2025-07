Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Giornata movimentata sul fronte degli interventi per incidenti stradali, quella di ieri, tra il Saronnese e le aree limitrofe. Il primo allarme è scattato alle 8.30 a Limbiate, in via Monte Bianco, dove un 23enne è caduto dalla moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, senza grvi lesioni.

Poco più tardi, alle 10.35 a Solaro, in via 1 Maggio, un’altra caduta: stavolta a terra è finito un ciclista. Le condizioni sono apparse più serie e sul posto è arrivata anche un’auto medica, oltre all’ambulanza. Il ferito è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Ancora un investimento di un ciclista, infine, alle 11 a Caronno Pertusella, in viale Cinque Giornate. A rimanere coinvolto un uomo di 34 anni, portato al pronto soccorso di Garbagnate, non in pericolo di vita . Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Caronno.

