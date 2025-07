Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Insieme e libertà per Gerenzano, in risposta alle dichiarazioni del Centrodestra.

Facciamo fatica a riconoscere nel gruppo Centrodestra Gerenzano un interlocutore credibile e coerente con la realtà della nostra comunità. Da ormai oltre un decennio, ovvero dal 2012 – anno della loro sconfitta elettorale (all’epoca Lega nord) – il racconto che questa forza politica propone di Gerenzano è sistematicamente distorto, polemico e distante dai fatti. La verità è che i servizi funzionano, come in ogni Comune ben amministrato, e che la nostra Amministrazione lavora ogni giorno con serietà, responsabilità e spirito di servizio per il bene collettivo.

Alle accuse e alle ricostruzioni parziali di Centrodestra Gerenzano, riteniamo doveroso rispondere punto su punto:

Leoni da tastiera: ci riferiamo a chi utilizza i social per attaccare l’Amministrazione a prescindere, senza approfondire, senza confrontarsi, senza proporre. Il Centrodestra Gerenzano, pur avendo accesso a tutte le informazioni e strumenti per contribuire seriamente al dibattito, sceglie invece la polemica continua e fine a sé stessa.

Ascolto dei cittadini: l’Amministrazione riceve regolarmente tutti coloro che ne fanno richiesta. Il sindaco e gli assessori sono a disposizione, ascoltano e intervengono con trasparenza. È evidente che i social media non siano lo strumento più adatto per costruire un dialogo istituzionale serio. Chi sostiene il contrario, probabilmente cerca visibilità, non soluzioni.

Poste Italiane: il servizio postale, com’è noto, non è di competenza comunale. Nonostante ciò, di fronte alla prolungata chiusura dello sportello di Gerenzano, il sindaco è intervenuto con prontezza, avviando contatti ufficiali e determinati con Poste Italiane. È grazie a questa azione – non certo a critiche tardive – che verrà attivato a breve un ufficio mobile. Parlare di “dietrofront” è fuorviante e strumentale: si è agito con coerenza, nel rispetto dei ruoli istituzionali.

Centro di raccolta: il presidio con una guardia giurata è attivo da tempo. La gratuità del servizio e lo sgravio delle fatture sono il risultato di un lavoro amministrativo puntuale, complesso e tutt’altro che scontato. Anche su questo tema, il Centrodestra Gerenzano è perfettamente informato, ma continua ad usare questi argomenti in modo strumentale e propagandistico.

Codici fiscali: la questione è stata risolta con un provvedimento formale del sindaco, assunto dopo approfondimenti normativi e consultazioni tecniche. È grave che un gruppo politico con esperienza amministrativa ignori – o finga di ignorare – la distinzione tra ruoli politici e gestionali, pur di gettare discredito.

Emergenza grandine: prima si minimizza l’impatto dell’evento, poi se ne sostiene la proroga fino ad agosto 2025. Questa doppia narrazione è la prova dell’incoerenza politica del Centrodestra Gerenzano: si attacca per principio, senza una visione, senza una proposta, senza responsabilità.

Ripetere sempre gli stessi argomenti, ignorando il contesto, le difficoltà oggettive e i risultati ottenuti, non fa altro che certificare una mancanza di idee e di prospettiva. E in un certo senso, questo ci conferma che il lavoro dell’Amministrazione è efficace e dà fastidio a chi ha perso da tempo la capacità di proporre.

Invitiamo il Centrodestra Gerenzano a un serio rinnovamento: servono volti nuovi, idee concrete e spirito costruttivo. Chi ha governato per anni e oggi si limita a criticare, aveva – e ha – tutti gli strumenti per contribuire. Ma, finora, abbiamo visto solo parole. E nessun risultato.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09