SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Italia Viva in merito alla situazione attuale dell’Amministrazione

Italia Viva prende atto della vittoria del sindaco Ilaria Pagani e si congratula con lei. Abbiamo atteso, con grande spirito di collaborazione e aiuto nei confronti del nuovo sindaco, la proclamazione degli eletti, l’insediamento del Consiglio Comunale e la nomina della nuova Giunta per arrivare a considerare concluso il percorso del progetto politico della lista “Insieme”.

Ci piace sottolineare come, per Ilaria Pagani, si siano spesi in prima persona i vertici del partito a livello provinciale e l’onorevole Maria Chiara Gadda che ha riempito di contenuto e significato la sua presenza in città e si è spesa in prima persona per l’elezione del nuovo sindaco di Saronno.

L’apporto di Italia Viva, numeri alla mano, ha consentito alla lista “Insieme” di entrare in Consiglio Comunale e di questo non possiamo che essere soddisfatti. Italia Viva rimane quindi a disposizione del sindaco Pagani, in pieno spirito di collaborazione e in maniera assolutamente costruttiva e propositiva, pronti a “dare una mano” per il bene della città. Siamo pronti a considerare e prendere in considerazione eventuali impegni e responsabilità che ella vorrà sottoporre ai responsabili del partito a livello provinciale.

