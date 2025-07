Città

SARONNO – Una nota di amarezza (che racconta un orgoglio ferito) ma soprattutto la scelta “a sorpresa” di alzare un polverone invece di affidarsi ad una dose di diplomazia quella della vituperata ma spesso efficace tradizione democristiana. Sono questi gli aspetti che si leggono tra le righe della nota di Italia Viva diffusa all’indomani del primo consiglio comunale dell’Amministrazione Pagani. Due gli aspetti interessanti: la scelta di considerare concluso il percorso del progetto politico della lista “Insieme” a cui Italia viva ha partecipato anche candidando la giovane e talentuosa promessa della politica saronnese Cecilia Corsaro e l’attesa di “eventuali impegni e responsabilità da sottoporre ai responsabili del partito a livello provinciale”.

Come si è arrivati a questo punto? Semplice. Italia viva pensava di rientrare in consiglio comunale, proprio coi 69 voti di Corsaro, per effetto dell’ingresso in Giunta di Silvio Barosso, più votato della lista di Insieme per crescere. Così non è stato visto che il consigliere ha preferito restare in consiglio comunale ottenendo anche il ruolo di vicepresidente. Una scelta legata ad equilibri interni della civica dunque (da cui l’abbandono di Italia viva) visto che il posto in Giunta a Barosso era stato offerto. Quindi comprensibile la lite “in casa” tra Azione e Italia Viva un po’ più azzardata e sullo stile “all in” la richiesta di “impegni e responsabilità” alla sindaca.

Una presa di posizione che arriva prima della definizione di molti ruoli e di cui rischia di pagare il conto proprio Corsaro che per contro ha saputo creare un buon feeeling con la squadra di governo e che negli ultimi giorni è sempre stata presente e partecipe a tutti i momenti d’esordio dell’Amministrazione dalla presentazione della Giunta al primo consiglio comunale.

Una scelta d’orgoglio quella d’Italia Viva che rischia di costare molto caro al partito di Renzi a Saronno: Pagani, anche grazie al sostegno della sua squadra, ha dimostrato, dall’annuncio della candidatura agli accordi per il ballottaggio, di non aver bisogno di cedere alla politica degli “accordi a tutti i costi”. E finora i risultati le hanno dato ragione.

