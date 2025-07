Sport

SARONNO – Lo scorso fine settimana si sono tenuti a Rieti i Campionati Italiani Individuali su pista per la categoria Allievi, nella quale quest’anno la Osa Saronno Libertas è tornata a competere. Dieci gli atleti in gara (8 ragazzi e 2 ragazze) per un totale di 7 gare.

Hanno fatto poi parte della spedizione Anna Basilico per la marcia (26:35.65), Francesco Borroni nel lungo (6,46) e Tommaso Villa nel giavellotto (47,17). In pista anche la 4×100 Auciello/Luraschi/Macchi/ Scaglione che con 43.58 ha fatto il miglior tempo stagionale. Partendo dall’asta, che ha visto l’Osa andare a medaglia con il bronzo di Mattia Lucioni a 4,45 e raggiungere il 5° posto con Alessandro Colombo con 4,35. Per entrambi record personali, a testimonianza dell’ottimo livello raggiunto dal comparto. Nei 400 h, invece, fuori di un soffio Anna Carboni, con la forte multiplista che grazie al primato personale di 1:03.76 si è classificata 9^. Anna ha poi disputato anche i 100 h, dove ha chiuso in 14.93. Un traguardo, quello degli Italiani individuali, che è un grande valore per gli atleti, e che testimonia l’alto livello raggiunto grazie all’allenamento costante, necessario per raggiungere i minimi.