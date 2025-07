Politica

SARONNO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a fianco delle famiglie in difficoltà economica, con un nuovo stanziamento di oltre 22 milioni di euro a sostegno degli inquilini degli alloggi Sap (Servizi abitativi pubblici). Lo ha deciso la Giunta su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Complessivamente 2.305.746 euro saranno destinati all’Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio e 279.254 euro assegnati ai Comuni della provincia di Varese. Le risorse serviranno a sostenere i nuclei familiari con Isee fino a 9.360 euro, che non riescono a far fronte alle spese per canone d’affitto e servizi condominiali.

“Ancora una volta Regione Lombardia dimostra con i fatti, e la concretezza dell’azione di governo, la propria vicinanza al territorio varesino. Questo nuovo intervento rappresenta l’ennesimo atto di sostegno concreto a favore di chi vive un momento di difficoltà, e conferma l’impegno della Giunta per garantire il diritto alla casa e tutelare i più fragili. Ringrazio l’assessore Franco per la grande attenzione rivolta anche al nostro territorio. È questo il senso della buona politica: intervenire con tempestività e attenzione, senza lasciare indietro nessuno”, Romana Dell’Erba, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha così commentato la misura.

I fondi regionali destinati ad Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) svolgono un ruolo cruciale nel fornire supporto concreto alle famiglie più bisognose che vivono negli alloggi popolari. Attraverso contributi di solidarietà e altre forme di aiuto, questi finanziamenti mirano a garantire che i nuclei a basso reddito possano continuare a sostenere i costi della locazione sociale, prevenendo situazioni di morosità che rischierebbero di portare alla perdita dell’alloggio. Un’azione importante anche per tutelare la dignità e la stabilità di chi si trova in condizioni di fragilità.

Accanto a questo sostegno, per il 2025 Aler prevede ulteriori azioni specifiche per la provincia di Varese, tra cui bandi di assegnazione a canone moderato nei Comuni di Varese e Saronno, con priorità per i dipendenti delle aziende ospedaliere.

