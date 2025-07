Comasco

ROVELLO PORRO – Un momento di comunità e affetto si è svolto nella mattinata di oggi nella chiesa parrocchiale di Rovello Porro, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Volontè ha voluto festeggiare don Fabio Molteni nel giorno del suo trentesimo anniversario di sacerdozio.

E’ stata un’occasione per esprimere stima e riconoscenza al parroco, punto di riferimento per la comunità rovellese, a cui istituzioni e fedeli si sono stretti con amicizia e gratitudine. Don Fabio ha ricevuto i ringraziamenti per l’impegno pastorale e la vicinanza costante alla cittadinanza in questi anni di servizio sacerdotale.

(foto: alcuni momenti dei festeggiamenti in chiesa a Rovello Porro)

03072025