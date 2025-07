Città

SARONNO – Una serata di musica, arte e spettacolo per vivere il centro storico in modo nuovo e coinvolgente. Sabato 5 luglio il cuore di Saronno si prepara a ospitare “Notte di Note – Notte Bianca di Saronno 2025”, evento promosso dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno dell’Amministrazione comunale e l’organizzazione curata da Eventificio, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Saronno.

Dalle 18 fino a tarda notte, piazze e vie cittadine si trasformeranno in un grande palcoscenico all’aperto. Un appuntamento che promette di sorprendere, divertire e incantare grandi e piccoli grazie a un ricco programma di performance itineranti e animazioni spettacolari.

Il centro sarà suddiviso in quattro aree tematiche, ognuna pensata per offrire esperienze differenti e coinvolgere i visitatori in un percorso artistico tra musica, danza e suggestioni visive. Fulcro dell’iniziativa sarà piazza Libertà, che ospiterà lo spettacolo della “Grande Dama”: una figura scenografica sospesa, con una gonna di sei metri che si gonfierà per diventare un’enorme tela luminosa per giochi di luce e proiezioni. Lo show andrà in scena alle 21, 22.30 e 23.30.

Non mancheranno spettacoli itineranti come il “Carillon Vivente”, con una ballerina che danza su un pianoforte in movimento, e “Musicolore”, che unisce trampolieri e percussioni in un’esplosione di energia e colori. In contemporanea, prenderanno vita le “Bianche Presenze” con farfalle luminose accompagnate da musica dal vivo e i “Steampunk Players”, artisti trampolieri in abiti rétro-futuristici che porteranno il pubblico in un viaggio tra circo e immaginazione.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, la Marching Band Rue du Swing percorrerà le vie cittadine con musica jazz manouche, in omaggio a Django Reinhardt. Il loro ritmo travolgente e la simpatia dei musicisti contribuiranno a rendere speciale ogni angolo della città.

La “Notte di Note” si conferma così un appuntamento imperdibile dell’estate saronnese, capace di unire la promozione del commercio locale con una proposta culturale e artistica di alto livello. Per aggiornamenti e dettagli è possibile seguire i canali social del Duc Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09