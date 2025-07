Città

SARONNO – Cinque pulcini, una nuova vita e un lieto fine che scalda il cuore. Ambra, la gallina che per mesi ha vissuto pericolosamente lungo il viale Prealpi, è diventata mamma. I volontari dell’Enpa Varese Valle Olona hanno annunciato con gioia: “Ambra è mamma di cinque pulcini”. Una notizia che chiude nel migliore dei modi una vicenda che aveva appassionato e preoccupato tanti cittadini saronnesi.

Avvistata per la prima volta a novembre, Ambra era diventata una presenza fissa in strada, tra auto e pericoli, destando affetto ma anche timore per la sua sicurezza. Dopo numerose segnalazioni, è stata salvata a marzo dai volontari dell’Enpa di Saronno, che con pazienza e dedizione sono riusciti a recuperarla. Una volta messa in salvo, è stata accolta da una famiglia che già ospita galline anziane, in un ambiente protetto e sereno.

Ed è proprio lì che Ambra ha potuto iniziare una nuova vita. Ora, circondata da cure e affetto, ha messo al mondo cinque pulcini. Una scena di tenerezza che premia l’impegno di chi ha creduto in un finale felice per lei. I piccoli la seguono ovunque, imparano da lei a cercare il cibo e trovano riparo sotto le sue ali.

Questa storia, fatta di attenzione, amore e collaborazione, è diventata un piccolo simbolo per la comunità: prendersi cura degli animali è anche prendersi cura della città. E Ambra, da gallina in fuga, è diventata mamma e oggi si gode la sua nuova quotidianità.

