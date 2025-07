Cronaca

SARONNO – Tornano i furti nei parcheggi dei supermercati di Saronno e del circondario, con malviventi che prendono di mira soprattutto anziani e donne sole. Il copione è sempre lo stesso: le vittime stanno caricando la spesa in auto quando qualcuno si avvicina, apre una portiera e ruba borse e oggetti personali lasciati all’interno dell’abitacolo, per poi fuggire rapidamente.

Uno degli episodi più recenti è avvenuto nel parcheggio dell’Esselunga di via Novara, dove due persone hanno sottratto una borsa bianca firmata Valentino da un’auto in sosta, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria. In un altro caso, un complice ha distratto la vittima chiedendo informazioni, mentre l’altro rubava la borsetta dal lato opposto del veicolo.

Situazioni analoghe si sono verificate anche in altri supermercati della zona, compresa la vicina Solaro. In molti ora preferiscono lasciare a casa la borsetta e usare solo il telefono per pagare, nel tentativo di limitare i danni in caso di furto.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e il personale di vigilanza è stato invitato a intensificare la sorveglianza per scoraggiare i ladri.

