Softball

RESCALDINA – Sospiro di sollievo per le Bulls Rescaldina, che grazie al doppio successo dell’Avigliana in casa del Supramonte evitano i playout e si assicurano la permanenza in Serie A2 di softball. A decretare la salvezza della formazione lombarda è stata la doppia sconfitta delle sarde nell’ultimo turno della regular season, disputato domenica 29 giugno.

In gara 1, le Rebels di Avigliana sono partite fortissimo, andando subito avanti 5-0 grazie a due tripli (Corazza e Meano) e a un fuoricampo di Farinasso. Tra terzo e quarto inning le piemontesi hanno allungato sull’11-0, prima del tentativo di rimonta del Supramonte, che ha segnato 7 punti nella parte bassa della quarta ripresa. Ma i tre punti segnati da Avigliana nella quinta ripresa hanno chiuso l’incontro sul 14-7 per manifesta superiorità.

Copione simile in gara 2, con le ospiti subito avanti di sei lunghezze nel primo inning e poi capaci di allungare fino al 10-0 finale in cinque riprese, grazie anche all’ottima prova in pedana di Costes (5 riprese lanciate, 3 valide concesse, 8 strikeout).

Con questi risultati, le Bulls Rescaldina possono festeggiare la permanenza in A2 senza passare dai playout. A dover giocarsi la salvezza sarà invece il Supramonte, che affronterà la Crocetta nello spareggio. Cala così il sipario sulla regular season del campionato.

03072025