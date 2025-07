Softball

LEGNANO / CARONNO PERTUSELLA – Giornata difficile quella di ieri per la Nazionale Under 15 di softball, sconfitta con un netto 9-0 dal Canada sul diamante di Legnano. Una battuta d’arresto pesante, che ha sorpreso anche lo staff tecnico azzurro, ma che non spegne la voglia di riscatto delle giovani italiane, attese oggi a Caronno Pertusella per tornare in campo contro Singapore (ore 18.30), nel secondo impegno del Placement Round del Mondiale.

A commentare la prestazione contro le canadesi è l’head coach azzurra Maristella Perizzolo: «L’avevamo preparata ovviamente in maniera un po’ diversa. C’è stato un crollo da parte delle ragazze che non ci aspettavamo. Dopo i due punti subiti all’inizio si è sentito un abbassamento dell’energia dentro il campo. Abbiamo fatto fatica a reagire e commesso brutti errori in difesa. Sono un po’ dispiaciuta perché sappiamo che questa squadra può fare meglio e lo abbiamo dimostrato».

Ma la delusione non cancella lo spirito combattivo del gruppo: “Ora dobbiamo fare un reset, cancellare quello che è stato e andare avanti. Adoro questo sport perché ti dà sempre seconde possibilità: noi ne avremo altre e cercheremo di giocarcele al meglio” ha concluso la Perizzolo, già proiettata alla sfida di oggi.

Dopo l’impegno contro Singapore, l’Italia chiuderà il Placement Round domani, venerdì 4 luglio, a Legnano, affrontando l’Australia alle 19. Entrambe le partite sono decisive per conquistare il miglior piazzamento possibile nella fascia che assegna le posizioni dalla settima alla dodicesima.

(foto Wbsc)

03072025