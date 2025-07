Softball

CARONNO PERTUSELLA – Novità ai Mondiali di softball U15 che si stanno tenendo fra Caronno Pertusella e Legnano in questi giorni; i tifosi messicani, una nutrita rappresentanza, non hanno mancato di attirare la curiosità degli altri spettatori e degli addetti ai lavori per un singolare “strumento da tifo” che hanno portato dalle Americhe: ecco il ventaglio-tamburo.

Simpatici, appassionati e rumorosimi, i tifosi del Mexico ma… “hanno pure i tamburi?” si sono chiesto in molti arrivando ieri mattina al diamante di Bariola a Caronno Pertusella per la sfida (poi vinta 4-1) delle messicane sulla Repubblica Ceca. No, niente tamburi ma dei grandi ventagli che vengono aperti per fare fresco, e che quando si richudono emettono un baccano simile a quello dei tamburi. Vengono definiti “abanico sonoro”. Insomma, in Messico sono ormai andati oltre anche alla vuvuzela.

I ventagli rossi dei tifosi messicani sono ventagli pieghevoli in plastica rigida, molto simili ai tradizionali ventagli asiatici (sensu giapponesi o abanicos spagnoli), ma realizzati con materiale più duro proprio per produrre rumore secco e forte quando vengono aperti e chiusi con energia. Sono usati spesso nelle tifoserie perché: producono un suono simile a un colpo di tamburo; fanno anche aria (utile d’estate). Non hanno un nome tecnico universale, ma sono spesso chiamati: “abanico de animación” o “abanico sonoro” in ambito sportivo in America Latina.

