VENEGONO INFERIORE – Sabato 5 luglio le vie di Venegono Inferiore si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la “Festa degli artisti di strada”. L’evento si svolgerà a partire dalle 18.30 tra via Mauceri e piazza delle Associazioni.

Il programma della serata prevede spettacoli per tutte le età: musica, teatro, danza, magia e acrobazie saranno protagonisti grazie alla presenza di numerosi artisti che si esibiranno dal vivo. Un’occasione per vivere il centro cittadino in un’atmosfera festosa e coinvolgente, all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento.

Non mancheranno proposte gastronomiche con cibo di strada e punti ristoro, il tutto con ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con la Pro Loco.

(foto archivio)

03072025