CESATE – Un weekend di festa e solidarietà per sostenere i bambini di Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo. L’associazione Binda for Children organizza dal 4 al 6 luglio un evento benefico nella nuova area Feste del Centro Sportivo di Cesate, con un ricco programma pensato per tutte le età.

Venerdì 4 luglio dalle 19

La serata d’apertura prevede gonfiabili e intrattenimento per bambini, seguiti da baby dance, dj set e karaoke. Non mancheranno momenti conviviali con lo Spritz Bar, il Gin Tonic Corner e una griglia attiva per panini, birra e piatti speciali.

Sabato 5 luglio dalle 16

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con laboratori, giochi e gonfiabili. Per gli adulti, invece, ci sarà un grande torneo di scala 40. In serata spazio alla musica con baby dance, Dj Set e spettacoli. Confermata anche la griglia e l’angolo beverage.

Domenica 6 luglio dalle 8.30

Torna la corsa solidale con l’undicesima edizione della “Run for Children”, una manifestazione podistica aperta a tutti che si snoderà tra i boschi del Parco delle Groane e le strade bianche di Cesate. Previsti intrattenimenti e gonfiabili fino alla conclusione dell’evento, intorno alle 12. Sarà attivo un punto ristoro con panini, salamelle e patatine.

L’intero incasso sarà devoluto ai progetti umanitari “Fame di Vita” e “Radici e Ali”, attivi a sostegno dell’infanzia in difficoltà. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e il volantino dettagliato è possibile consultare il sito ufficiale: www.bindaforchildren.org.

