Calcio

LAZZATE – Un innesto di grande spessore per l’Ardor Lazzate (Eccellenza): il club gialloblù ha annunciato l’ingaggio del difensore centrale Giusto Priola, giocatore di assoluta esperienza e affidabilità, pronto a guidare la retroguardia nella prossima stagione di Eccellenza lombarda.

Classe 1990, Priola vanta un curriculum di altissimo livello: ha esordito in Serie B con il Trapani, squadra con cui ha anche ottenuto una storica promozione dalla Lega Pro, ed è sceso in campo oltre 200 volte in Serie C, indossando maglie importanti come Bassano Virtus, Catanzaro, Pistoiese, Renate e AZ Picerno. Negli ultimi anni ha messo la sua esperienza al servizio di Villa Valle, Seregno, Chieri e Varese in Serie D, confermandosi come uno dei difensori più solidi della categoria.

Ora l’inizio di una nuova avventura: per Priola si tratta della prima volta in Eccellenza, dove sarà il perno della difesa gialloblù agli ordini di mister Ferdinando Fedele, in una squadra che punta in alto e si sta strutturando per essere protagonista.

Un acquisto di grande prestigio che alza l’asticella delle ambizioni lazzatesi per la stagione 2025-2026.

04072025