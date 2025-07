Calcio

SARONNO – E’ ormai entrato nel vivo il calcio mercato per il Fbc Saronno: il direttore generale Marco Proserpio ed il suo staff sono infatti al lavoro per rafforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza nel quale i saronnesi vogliono recitare un ruolo importante.

L’ultima novità è di queste ore ovvero l’arrivo in rosa di un elemento di esperienza e qualità come Andrea Benedetti.

Classe 2003, proviene dall’Ardor Lazzate, ha giocato anche nel Sant’Angelo, nel Legnano e nelle giovanili di Inter e Como.

Il comunicato ufficiale

Fantasia, imprevedibilità e visione tra le linee. Andrea Benedetti è un nuovo giocatore del Fbc Saronno. Esterno offensivo e trequartista, porta qualità e idee nel reparto avanzato.

