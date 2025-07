iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un calendario fitto di appuntamenti animerà Castiglione Olona per tutto il mese di luglio 2025, con eventi pensati per tutte le età e i gusti. Dalla storica rievocazione del Palio dei Castelli al cinema all’aperto, dai mercatini alla letteratura, il borgo del Varesotto si prepara a vivere un’estate intensa.

Il mese si aprirà con la XLVIII edizione del Palio dei Castelli, in programma nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio, e nuovamente l’11, 12 e 13 luglio. L’evento coinvolgerà il centro storico (piazza Garibaldi) e il Castello di Monteruzzo (via G. Marconi, 1), con stand gastronomici, spettacoli medievali, cortei storici, la tradizionale corsa delle botti e uno spettacolo pirotecnico finale nella serata conclusiva. L’organizzazione è a cura della Pro Loco Castiglione Olona.

Sempre domenica 6 luglio, dalle 9 alle 18, è prevista nel centro storico anche la “Fiera del Cardinale”, mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, con angolo del gusto, a cura del Comune.

Il programma prosegue con il cinema all’aperto Esterno Notte al Castello di Monteruzzo:

Mercoledì 16 luglio alle 21.30 con la proiezione di “Follemente” di Paolo Genovese

Mercoledì 23 luglio alle 21.30 con “L’Orchestra Stonata” di Emmanuel Courcol

Mercoledì 30 luglio alle 21.30 con il film d’animazione “Il Robot Selvaggio” di Chris Sanders.

Le serate sono a cura di Filmstudio90 in collaborazione con il Comune.

Venerdì 18 luglio alle 21 nella corte del Doro (via Roma 29), si terrà “Flashbook in Corte”, una mini-maratona di letture per i più piccoli organizzata da Associazione Arte Diem.

Giovedì 24 luglio alle 18, presso il Castello di Monteruzzo, spazio alla prevenzione con il talk show “Prevenzione… Scelta di vita”, promosso dal Comune insieme all’associazione CAOS, alla farmacia comunale e a Castelleventi.

Sabato 26 luglio alle 18, sempre al Castello, appuntamento conviviale con l’“Aperitivo in terrazza”, curato da Pro Loco e Castelleventi.

Domenica 27 luglio alle 16, il Caffè Diodati di piazza della Repubblica ospita l’incontro letterario “Tè con l’autore”, con la presentazione del libro “L’uomo che guardava il lago” e la presenza dell’autrice Angela Borghi, in collaborazione con Associazione Borgo Antico.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona al numero 0331858301.

04072025