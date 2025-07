Eventi

CESANO MADERNO – Si terrà nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 luglio la prima edizione della Festa della polizia locale di Cesano Maderno, in programma presso l’area Velodromo in via Sant’Eurosia. Una due giorni di eventi aperti a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di avvicinare operatori e cittadini in un clima di festa e solidarietà.

La manifestazione avrà anche uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all’associazione “Il Sorriso dell’Anima” e alla cooperativa sociale “Il Seme”, realtà attive nel sostegno a persone fragili e vulnerabili del territorio.

Il programma dell’evento è ricco e pensato per tutte le età:

Attività ludiche ed educative per bambini , con giochi e gonfiabili;

Stand delle Forze dell’Ordine , con dimostrazioni operative e momenti informativi;

Spazi dedicati alle associazioni cittadine , per promuovere il volontariato e la partecipazione attiva;

Musica e animazione con DJ set ;

Cucine aperte dalle 18, con proposte gastronomiche per trascorrere la serata in compagnia.

La Festa sarà anche l’occasione per ribadire il ruolo della Polizia Locale non solo come presidio di sicurezza, ma anche come presenza amica e punto di riferimento per la comunità.

Per informazioni aggiornate sull’evento è possibile consultare i canali istituzionali del Comune.

