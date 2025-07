Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana con un ricco calendario di eventi estivi che anima le piazze, i parchi e le ville storiche con le Notti Bianche. Un’occasione per vivere il territorio sotto le stelle, tra musica dal vivo, danze, enogastronomia e intrattenimento.

Venerdì 4 luglio

LIMBIATE – A partire dalle 20, per le vie del centro cittadino torna la Notte Bianca, un grande evento all’aperto che animerà la città con concerti dal vivo, spettacoli itineranti, danze, performance artistiche, laboratori per bambini, tornei sportivi, esposizioni, street food e tanto divertimento per tutte le età. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it/vivere-il-comune/evento/10277-autosave-v1/.



Sabato 5 luglio

SARONNO – Dalle 18, per le vie e le piazze del centro storico, torna in città la “Notte Bianca”. Dettagli al sito internet https://comune.saronno.va.it/notizie/3423790/notte-note .

CERIANO LAGHETTO – Ritorna la “Notte Bianca”, una maratona di eventi dal pomeriggio alle ore piccole con musica, spettacoli, enogastronomia, cultura e mercatini. Informazioni al sito www.comune.ceriano-laghetto.mb.it.

Sabato 5 e domenica 6 luglio

VARESE – Nella cornice storica di villa Panza, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone “Ars Sonora 2025”: concerti, performance, talk e laboratori musicali per famiglie. Informazioni al sito internet www.fondoambiente.it .

Domenica 6 luglio

LOMAZZO – Dalle 11.30 alle 21, all’area feste via Cavour 2, torna la 6° edizione di “Swinging Picnic 2025 – Let’s dance together”. Informazioni al sito www.swingingpicnic.it.

ORIGGIO – Ultimo giorno per “Banda in Festa”, organizzato dal corpo musicale San Marco con cucina e musica dal vivo alla Baita degli Alpini di via Piantanida. Informazioni al sito www.comune.origgio.va.it/eventi/banda-in-festa-2/.