Calcio

SARONNO – Ottimo risultato per il settore giovanile del Fbc Saronno, protagonista al torneo Infinity Cup andato in scena e sviluppatosi nei giorni scorsi, a Cantù sui campi del San Paolo. A imporsi è stata infatti la formazione Juniores biancoceleste, che ha conquistato il primo posto al termine di un percorso brillante.

A impreziosire la vittoria di squadra anche due riconoscimenti individuali: Antonio Rinaldi è stato premiato come capocannoniere del torneo, mentre il titolo di miglior portiere è andato a Theodoro Cataldi.

Grande soddisfazione per tutto il gruppo e per lo staff tecnico, che ha visto premiato l’impegno messo in campo in ogni gara.

(foto di gruppo per il Fbc Saronno alla Infinity cup)

04072025