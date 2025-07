Saronnese

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha avviato un concorso pubblico per assumere un nuovo agente di polizia locale. Si tratta di una posizione a tempo pieno e indeterminato per un agente, inquadrato nell’”Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, da inserire nel settore “polizia locale”.

Sono stati pubblicati sul portale inPA sia l’elenco dei candidati ammessi (e ammessi con riserva) sia il calendario delle prove concorsuali.

La prova scritta si terrà martedì 15 luglio 2025 alle 9.30 presso l’Istituto Comprensivo “Clerici” di via Vincenzo Bellini 14 a Gerenzano. La prova orale è invece fissata per venerdì 18 luglioalle 9.30, in un luogo che verrà comunicato in seguito all’esito e alla valutazione delle prove scritte.

Il bando rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il corpo della Polizia locale e garantire maggiore presenza e sicurezza sul territorio comunale.

04072025