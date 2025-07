A Solaro un violento temporale ha causato disagi con grandine, pioggia intensa e raffiche di vento, sorprendendo i residenti nel pomeriggio.

Curioso episodio a Saronno dove una gallina salvata dall’Enpa mentre vagava nel traffico del quartiere Prealpi è diventata mamma di 5 pulcini.

Cresce la preoccupazione per i furti nei parcheggi dei supermercati di Saronno: nel mirino anziani e donne sole, colpite mentre caricano la spesa.

Italia Viva tenta una mossa decisa sul nome di Pagani dopo la rottura con Azione: una scelta che potrebbe indebolire la coalizione e rafforzare l’attuale sindaco Corsaro.

Countdown per la Notte Bianca di Saronno: sabato 6 luglio il centro si animerà con spettacoli come il carillon vivente steampunk, marching band e attrazioni per tutte le età.

