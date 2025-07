Limbiate

LIMBIATE – È il giorno della Notte Bianca, che torna ad animare Limbiate questa sera, venerdì 4 luglio, trasformando il centro cittadino in un grande evento all’aperto. L’appuntamento, a ingresso libero, prende il via alle 20, con un ricco programma pensato per tutte le età: musica dal vivo, spettacoli, danza, sport, laboratori creativi, degustazioni e tanto intrattenimento.

L’evento sarà suddiviso in aree tematiche distribuite tra piazze e vie cittadine, ciascuna con attività specifiche. Ecco, nel dettaglio, il programma completo della serata.

Musica, danza e spettacolo

Piazza 5 Giornate: teatro, varietà e artisti di strada

Piazza Repubblica: concerto della band 29/2 guidata da Massimo Garavaglia

Piazza Solari: danze orientali e ballo liscio

Via Dante: esibizioni danzanti e spettacolo con il manipolatore del fuoco Zaggia

Via Matteotti: concerto The Crew Records e open stage, DJ set con Radio Brianza Sound

Via Fratelli Casati: performance di danza

Via Cattaneo: musica e ballo con Saro Calandi

Via Bainsizza: artisti di strada a rotazione

Via Piave: musica itinerante con la Seven Dixie Band

Varie aree: balli di gruppo e musica live con il trio Luka Marty & Friends

Laboratori e hobby

Via Piave: bancarelle di artigianato

Via Fratelli Cervi: corso di cucito

Area sport

Tra via Fratelli Cervi e piazza Repubblica: dimostrazioni di Ginnastica Dinamica Militare e promozioni di Gynnastika

Parcheggio largo Partigiani (via Fratelli Cervi, accanto alla primaria): esibizioni di arti marziali

Piazza Tobagi: torneo 24 ore “City Beach” di volley non-stop

Bambini e famiglia

Via Fratelli Cervi (zona bambini): giochi a terra, spettacolo del Mago Marando, gonfiabili e animazione

Parco cittadino di Villa Mella: laboratorio “Mani in pasta”

Piazzetta delle Mimose: “Muro delle manine” con Variopinto ODV

In giro per l’evento: animazione con personaggi in cosplay

Cultura e esperienze

Piazzetta delle Mimose: realtà aumentata con visori e documentario sul Rwanda a cura di Variopinto ODV

Via Dante: Caffè Letterario e mostre all’aperto

Food and beverage

Via Matteotti: degustazioni di miele a km0, panzerotti, focacce, Bar Nico Truck, Cocktail Lounge by Eporadio

Piazza 5 Giornate: aperitivi, bistrot, angurie e cocktail da passeggio

Le Petit Bistrot: gadget, aperitivi e spettacolo di magia

Mae Caffè: cocktail e aperitivi

Via Piave

Abitare Limbiate Sas: dimostrazioni Bimby e assaggi

Pasticceria Piave: degustazioni di dolci

Viale dei Mille: gelati artigianali dalla Gelateria Laura

Commercio e negozi

Viale Piave (London Srl): abbigliamento e iniziative

Via Piave (Pelletteria Giambiasi): accessori e promozioni

Via Fratelli Casati (Domus Impianti): iniziative commerciali

Esposizione di auto e moto

Via Matteotti (possibile estensione in via Dante o via Piave): mostra di veicoli

Attenzione alla viabilità

Dalle 17 scatteranno divieti di sosta e circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione. Il dettaglio delle modifiche alla viabilità è indicato nell’ordinanza comunale n. 59 del 26 giugno 2025.

(foto archivio)

04072025