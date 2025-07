Cronaca

COGLIATE – Il violento temporale che nel tardo pomeriggio di ieri ha attraversato l’area delle Groane ha causato disagi anche a Cogliate, Limbiate e Cesate. A Cogliate, intorno alle 18, tra via Saffi e via Repubblica, si è verificato un cortocircuito su un cavo elettrico, con una vistosa sfiammata lungo la linea che alimenta le abitazioni della zona. L’episodio ha provocato anche il cedimento di un grosso ramo di pino. In seguito si è registrato un blackout, legato a danni a una cabina di distribuzione dell’energia elettrica.

A Limbiate e Cesate sono stati segnalati alberi caduti in più punti, con interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle strade. In particolare, a Limbiate il maltempo è stato accompagnato anche da forti raffiche di vento e grandine.

Gli interventi di soccorso sono proseguiti per tutta la serata, con la presenza di mezzi dei vigili del fuoco mobilitati dal comando provinciale.

(foto archivio)

04072025