CARONNO PERTUSELLA – Non grandine, non pioggia ma…

E’ “piovuta” una sorta di granatina scena dal cielo e che si è sparsa a terra, la si notava soprattutto sulla terra rossa del diamante di gioco al campo di softball di Bariola, dove si sta giocando il Mondiale under 15.

La gara Giappone-Repubblica Ceca alle 16.30 era da poco finita con la netta vittoria delle nipponiche (7-0) quando, annunciato da un paio di potenti tuoni, ecco il graupel portato da qualche nube passeggera. E’ durato pochissimo, proprio mentre era in corso il rifacimento del campo in attesa di Stati Uniti d’America-Porto Rico delle 18.30.

Il meteo instabile di questi giorni, con gran caldo e temporali improvvisi ha dunque colpito ancora: ieri era toccato a Solaro (grandinata), a Cogliate (black out elettrico), a Cesate e Limbiate (vento e caduta di rami).

Il graupel, un fenomeno meteorologico effettivamente poco conosciuto ma non rarissimo, specie in presenza di forti instabilità atmosferiche. Il graupel (in italiano a volte chiamato anche neve tonda o neve granulare) è una forma di precipitazione solida. Si presenta come piccoli granuli bianchi, friabili e opachi, simili a polistirolo o zucchero grosso. Hanno diametro di circa 2-5 mm.

Non è pioggia, non è grandine vera e propria, né fiocchi di neve: è una goccia d’acqua sopraffusa (cioè che resta liquida pur essendo sottozero) che si congela attorno a un cristallo di neve. Il risultato è un fiocco “gonfio” e tondo che cade al suolo come una pallina friabile. Il graupel si forma in presenza di correnti ascensionali forti, come nei temporali, nuvole fredde cariche di umidità, cristalli di neve in formazione a cui si aggregano gocce sopraffuse. Quindi può capitare anche con temperature a terra non particolarmente basse, come in primavera o estate durante rovesci intensi. Non è rarissimo, ma è meno frequente di pioggia o grandine. In Italia capita soprattutto nelle mezze stagioni (primavera/autunno) o in presenza di forte instabilità estiva, come durante un temporale improvviso.

(foto e video: alcune immagini del fenomeno meteorologico che si è verificato oggi pomeriggio a Caronno Pertusella)

