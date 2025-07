Misinto

MISINTO – Oltre 2.500 persone hanno partecipato giovedì 3 luglio alla serata inaugurale della Misinto Bierfest 2025, dando il via alla 28^ edizione di una delle feste più attese in tutto il nord Italia.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Gam E20, si conferma come una festa che cresce, si rinnova senza perdere di vista la propria tradizione. Quest’anno, infatti, sono state introdotte due importanti novità: la prenotazione dei tavoli online e i totem digitali per la scelta del menù.

La tradizionale apertura della botte sul palco del Mönchshof Stadl da parte del sindaco Matteo Piuri, ha dato infatti il via a un’edizione in cui l’esperienza del pubblico è stata messa al centro grazie a una serie di innovazioni che affiancano la storica anima bavarese dell’evento.

“Anche quest’anno l’accoglienza è stata straordinaria. Il pubblico della Misinto Bierfest ha riempito il Mönchshof Stadl partecipando con entusiasmo alla serata inaugurale che ha visto anche la tradizionale apertura della botte da parte del sindaco- ha dichiarato Fabio Mondini, presidente di Gam E20-. Siamo soddisfatti di aver introdotto strumenti innovativi che migliorano l’esperienza del nostro pubblico: dai totem digitali per l’ordinazione, fino alla prenotazione online dei tavoli. Si tratta di novità importanti necessarie per un flusso così importante di pubblico che ogni anno decide di partecipare alla nostra festa”.

Prenotazioni digitali per una festa senza attese

Tra le principali novità introdotte quest’anno il nuovo sistema di prenotazione online dei tavoli, accessibile direttamente dal portale Mailticket. Gli utenti possono ora selezionare la data desiderata e scegliere con facilità il proprio posto sulla piantina interattiva. Una modalità semplice, veloce e precisa per assicurarsi un tavolo (https://www.mailticket.it/ manifestazione/QK42/festa- della-birra)

L’edizione 2025 della Misinto Bierfest ha visto anche l’introduzione dei totem digitali self-service. Si tratta di postazioni dotate di interfaccia multilingua e progettate per semplificare l’ordinazione e il pagamento di cibo e bevande.

Una spiaggia nel cuore della Brianza: il Villaggio della Birra

Grande apprezzamento ha riscosso l’area beach, allestita con sabbia vera, sdraio e ombrelloni, ribattezzata “Il Villaggio della Birra”. L’area, introdotta nel 2024, è stata confermata anche per l’edizione del 2025 proprio per il grande apprezzamento del pubblico. A partire dalle ore 17.30, l’area ha accolto i partecipanti della prima serata della Misinto Bierfest in un’atmosfera rilassante e suggestiva, ideale per gustare una birra all’ora dell’aperitivo. Il tutto accompagnato da specialità come arrosticini abruzzesi e bruschette, che hanno arricchito ulteriormente l’offerta gastronomica tradizionale dell’evento.

Il programma musicale serale della Misinto Bierfest 2025

• 3–6 luglio: Wilderer

• 10 luglio: No Cap

• 11 luglio: 7s8

• 12 luglio: Vaskom

• 13 luglio: Unibreak – giornata della famiglia al mattino

• 17 luglio: Megamax

• 18 luglio: Voci incontrollate

• 19 luglio: Rudy Neri – grande serata di chiusura

Domenica 13 luglio: giornata della famiglia

Domenica 13 luglio si svolgerà la tradizionale Giornata della Famiglia, con la partecipazione delle associazioni di volontariato del territorio, in particolare quelle attive nell’ambito della disabilità. La giornata si aprirà con la Messa sotto al tendone e proseguirà con il pranzo comunitario, che offrirà un menù speciale.

Qualità, tradizione e partecipazione Anche per l’edizione 2025, la Misinto Bierfest punta a superare le 55.000 presenze complessive. Le birre sono fornite dallo storico birrificio Mönchshof e sono disponibili in sei varianti: Original, Kapuziner, Festbier, Kellerbier, Natur Radler e la versione analcolica “birra dell’autista”.

L’area food è coordinata dalla Federazione Italiana Cuochi (delegazioni Brianza e Como) e propone piatti autentici della cucina bavarese: stinco alla birra, schnitzel, pollo al forno, costate, patate al forno e fritte. L’offerta è arricchita dalle proposte servite nell’area beach, tra cui spiccano arrosticini e bruschette.