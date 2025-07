Cronaca

CESATE – C’è chi arriva in bicicletta o travestito da runner, chi spinge una sedia a rotelle con sopra la madre malata per non dare nell’occhio. Nei boschi del Parco delle Groane, lo spaccio non si ferma mai: a ogni ora del giorno e della notte tossicodipendenti affollano i sentieri alla ricerca di una dose, tra baratti improvvisati e traffici in pieno stile paramilitare.

A raccontare questa realtà è un’inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera, che ha documentato episodi sconcertanti: operatori sanitari che si fermano in ambulanza per comprare droga, madri che lasciano i figli piccoli in auto per incontrare i pusher, oggetti rubati scambiati in cambio di sconti su cocaina ed eroina. Perfino un “premio fedeltà” per chi avvisa della presenza delle forze dell’ordine.

Il giro d’affari è imponente e l’organizzazione capillare. I gruppi criminali, per lo più di origine marocchina, utilizzano sentinelle, call center e basi mobili nei boschi, mentre i carabinieri – in particolare quelli della Compagnia di Rho e della stazione di Cesate – continuano a contrastare con fatica un fenomeno che appare ormai fuori controllo.

Tra gli acquirenti, spesso insospettabili: professionisti, volontari, persone conosciute nei paesi limitrofi che scelgono i boschi per non farsi vedere. Un degrado che si insinua silenzioso anche nelle pieghe più rispettabili della società.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09