Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento nel primo consiglio comunale di Novella Ciceroni.

“Obiettivo Saronno – che qui ho l’onore di rappresentare – concepisce la politica come servizio per i cittadini e la città.

La politica non è essere in maggioranza a tutti i costi – e questo di certo non ci fa paura – ma è anche accettare la volontà degli elettori, sebbene la metà di essi non si sia espressa e questa amministrazione sia stata eletta con i voti di poco più di un quarto dei saronnesi.

La politica non è affiancare i propri obiettivi personali a quelli amministrativi in Giunta come in Consiglio Comunale. Dai banchi dell’opposizione lavoreremo affinché questo non accada; faremo il possibile per informare, favorendo la partecipazione, soprattutto su quanto abbiamo ritenuto centrale nel nostro programma elettorale, continuando a proporre azioni concrete per temi che riteniamo trasversali ad ogni schieramento, quali la valorizzazione dei giovani e la cura dei fragili e degli anziani.

Pur rivendicando un’opposizione attenta e tenace, ci porremo con atteggiamento collaborativo sui temi chiave per lo sviluppo delle potenzialità della nostra città, in particolare sulla riqualificazione dell’area dismessa ex Isotta Fraschini e la scelta di una nuova destinazione per gli edifici pubblici abbandonati come Palazzo Visconti e l’ex ASL, vigilando che i denari dei bandi pubblici non vengano utilizzati per progetti inefficaci o addirittura dannosi per la città.

Citiamo a questo proposito il bando di Palazzo Visconti – per il quale a distanza di quattro anni non vediamo ancora nessun risultato concreto ed abbiamo dovuto assistere ad un penoso dibattito tra Amministrazione Comunale ed impresa appaltatrice dei lavori – sul quale ci auguriamo vivamente che la nuova Giunta voglia quanto prima fare chiarezza ed informare i cittadini su ciò che è realmente successo ai fondi del bando. Lo stesso si può dire per il Parco del Santuario, distrutto dal taglio di numerose piante, chiuso da oltre due anni a bambini e studenti che lo frequentavano numerosi dopo le lezioni, per essere trasformato nell’ennesimo inutile luogo per eventi di cui ad ora non si vede traccia. Per non parlare della Piazza Libertà, che è stata rifatta identica a prima, con un progetto ormai datato, che dimostra tutti i suoi anni.

Ci auguriamo inoltre che i temi poco considerati fino ad ora – citiamo per tutti la sicurezza-( è di questi giorni la notizia dell’ennesima rissa in pieno centro, questa volta addirittura ai danni di un locale in piazza Libertà), il marketing del territorio ed il commercio di vicinato – possano finalmente godere dell’attenzione che i cittadini e gli operatori richiedono.

SICUREZZA Il sindaco ha deciso di mantenere per sé la delega alla sicurezza, senza nominare un assessorato dedicato, come avremmo scelto di fare noi. Attendiamo di capire se l’argomento verrà trattato con la serietà che merita e che meritano i saronnesi, convocando la commissione sicurezza, tavoli di lavoro con le forze dell’ ordine per coordinare presidi fissi nelle zone calde della città, in particolare in pieno centro cittadino nelle piazze Libertà e De Gasperi, dove lo spaccio avviene ogni giorno alla luce del sole, sotto gli occhi di residenti ed operatori commerciali sempre più allibiti dal baratro senza fine in cui sembra essere precipitata Saronno negli ultimi anni. Il sindaco ha il dovere di garantire ai propri cittadini – che in lei hanno riposto la propria fiducia e anche a quelli che non l’hanno fatto – una città civile e vivibile, in cui non trova spazio chi delinque, deturpa, degrada. Va naturalmente tenuta alta la pressione su chi di dovere affinché le aree ferroviarie – non solo Saronno centro, ma anche Saronno Sud – diventino finalmente poli ferroviari degni di questo nome, non solo a livello di sicurezza, ma anche di decoro e di accessibilità (sappiamo che il tema non è di competenza del sindaco, ma ci permettiamo qui di ricordare che le scale mobili di uno degli snodi ferroviari principali della Lombardia, giacciono non funzionanti non da mesi, ma da anni, fornendo a chi arriva in città con il Malpensa express un primo pessimo biglietto da visita della nostra città).

COMMERCIO Strettamente legato alla sicurezza è il commercio, dato che – come mostrano i recenti episodi di cronaca –gli operatori del settore devono combattere in trincea ogni giorno. Purtroppo non devono farlo solo contro le congiunture economiche, gli spacciatori ed i microcriminali che vivacchiano indisturbati nel centro cittadino – ma anche contro una burocrazia asfissiante ed ottusa , con cui è impossibile il dialogo anche a livello cittadino, con una città che continua a togliere parcheggi e ad allargare una già ampia ztl senza offrire vivibilità aggiuntiva e reali alternative a livello di trasporto pubblico, con una programmazione degli eventi che non porta reali benefici al nostro tessuto imprenditoriale. Auspichiamo a questo proposito che si decida di passare ad una gestione professionale per quanto riguarda il marketing del territorio, per rendere Saronno non solo un dormitorio a buon mercato per chi transita verso altre località italiane o trascorre poi il proprio tempo a Milano o in Fiera, ma una città che offra reali alternative di intrattenimento ed incentivi a spendere di chi transita sul nostro territorio.

Questa amministrazione si è proposta in una linea di discontinuità rispetto alla precedente, pur condividendone origini politiche, premesse culturali ed anche parte delle persone. Speriamo quindi che questa discontinuità non sia stata solo un exploit elettorale, ma si dimostri concreta, soprattutto con una ritrovata trasparenza, con un ritorno al dialogo costruttivo con tutte le categorie cittadine – anche quelle per loro natura più rivolte al centro destra – con un rispetto per tutti gli elettori saronnesi che da troppo tempo vediamo mancare da parte di chi amministra.

Se c’è qualcosa che ci sentiamo di testimoniare dalla campagna elettorale – e che vorremmo non venisse ignorato – è il malcontento diffuso dei cittadini, su qualunque tema, senza esclusione di colpi. I cittadini Saronnesi stanno gridando a gran voce una maggiore attenzione su tutti i fronti, e l’astensionismo sia al primo turno che al ballottaggio ne è la prova: non recarsi al voto è stato l’estremo tentativo di protesta, chiedendo quell’ascolto che da anni viene sottovalutato.

Obiettivo Saronno c’è e ci sarà, per Saronno, per i Saronnesi, per la buona politica.