news

Nel panorama industriale contemporaneo, l’attenzione verso la sostenibilità ambientale è diventata una priorità imprescindibile. Sacchetto S.p.A., azienda italiana leader nella produzione di amidi, alcool e proteine da cereali, ha intrapreso un percorso significativo verso la sostenibilità, adottando misure concrete per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo impegno si è recentemente consolidato con l’adozione di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, in collaborazione con Duferco Energia.

Un Impegno Costante verso la Sostenibilità

Sin dalla sua fondazione nel 1946, Sacchetto S.p.A. ha posto l’accento sull’innovazione e sulla qualità, valori che si sono evoluti includendo una forte responsabilità ambientale. L’azienda ha implementato diverse iniziative per ottimizzare l’uso delle risorse e minimizzare l’impatto ecologico. Un esempio significativo è l’installazione, nel 2003, di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas con una potenza nominale di 3 MW, seguito nel 2018 dalla realizzazione di una nuova centrale termica di generazione e cogenerazione ad alto rendimento a gas naturale, con una potenza complessiva di 16 MW.

Collaborazione con Duferco Energia: Un Passo Avanti

Oltre alla produzione interna di energia verde, Sacchetto S.p.A. ha stretto un accordo con Duferco Energia per l’acquisto di energia certificata 100% Green Energy. Questa partnership garantisce che l’energia acquistata provenga esclusivamente da fonti rinnovabili, rafforzando ulteriormente l’impegno dell’azienda nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni di CO₂.

Benefici Tangibili per l’Ambiente e l’Azienda

L’adozione di energia rinnovabile comporta numerosi vantaggi, sia ambientali che economici. Dal punto di vista ecologico, contribuisce significativamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra, supportando gli sforzi globali contro il cambiamento climatico. Economicamente, l’utilizzo di energia verde può portare a una riduzione dei costi operativi nel lungo termine e a una maggiore stabilità nei prezzi dell’energia, proteggendo l’azienda dalle fluttuazioni dei mercati energetici tradizionali.​

Sacchetto Green: Una Visione Olistica della Sostenibilità

L’iniziativa “Sacchetto Green” rappresenta l’approccio olistico dell’azienda alla sostenibilità. Oltre all’uso di energia rinnovabile, Sacchetto S.p.A. adotta pratiche responsabili nella gestione delle risorse idriche, nello smaltimento degli imballaggi e nella valorizzazione dei rifiuti. L’azienda utilizza impianti di cogenerazione per la produzione autosufficiente di energia elettrica, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

Certificazioni e Riconoscimenti: Garanzia di Qualità e Responsabilità

L’impegno di Sacchetto S.p.A. nella sostenibilità è attestato da numerose certificazioni che garantiscono la qualità dei prodotti e dei processi produttivi. Queste certificazioni non solo dimostrano la conformità alle normative vigenti, ma attestano anche l’adesione volontaria a standard più elevati in termini di responsabilità ambientale e sociale.

Innovazione e Ricerca: Pilastri del Futuro Sostenibile

Investire in ricerca e sviluppo è fondamentale per Sacchetto S.p.A. L’azienda è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza dei processi produttivi e sviluppare prodotti che rispondano alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità. Questo impegno si traduce in una gamma di prodotti biologici e senza glutine, realizzati con apparecchiature ad azione meccanica e acqua potabile, rispondendo alle richieste di consumatori attenti alla salute e all’ambiente.

Un Modello per l’Industria

L’esperienza di Sacchetto S.p.A. evidenzia come sia possibile coniugare successo industriale e responsabilità ambientale. L’adozione di energia 100% rinnovabile e le altre iniziative sostenibili dell’azienda rappresentano un modello virtuoso per l’intero settore. Dimostrano che l’innovazione e la sostenibilità possono procedere di pari passo, creando valore non solo per l’azienda, ma anche per la società e l’ambiente.​

Conclusione

Sacchetto S.p.A. continua a tracciare la strada verso un futuro più verde, integrando la sostenibilità nel cuore delle sue operazioni. L’adozione di energia rinnovabile, insieme a una gestione responsabile delle risorse e a un impegno costante nella ricerca e sviluppo, conferma la volontà dell’azienda di essere protagonista nella transizione verso un’economia più sostenibile. Questo percorso non solo rafforza la posizione di Sacchetto S.p.A. nel mercato, ma contribuisce attivamente alla tutela del nostro pianeta per le generazioni future.​