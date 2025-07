Città

SARONNO – “La mozione che abbiamo depositato affronta un tema delicato, ma quanto mai attuale”. Inizia così la nota con cui Forza Italia presenta la mozione protocollata lo scorso 30 giugno.

“Le aree dismesse rappresentano una grande opportunità di crescita per Saronno, ma possono nascondere insidie che pongono a rischio la salute pubblica: l’esempio della ex Cantoni, con l’accurata bonifica che ha interessato pure la falda acquifera costituisce un importante e virtuoso esempio da seguire. Per questo riteniamo che nel rigenerarle la salvaguardia della salute pubblica sia l’elemento primario da attenzionare. Parlando tanto di Isotta Fraschini durante la campagna elettorale appena terminata, lo sguardo si è esteso anche alle aree prossime. Ed è così che nasce il dubbio che su di un’ area dismessa confinante i capannoni siano ancora ricoperti di eternit, che le grandinate del 2023 hanno parzialmente distrutto, con la conseguente liberazione, se ciò fosse confermato, di amianto con notorie potenzialità contaminanti di aria e sottosuolo: un rischio da non sottovalutare e da indagare nell’interesse generale”.

Da queste considerazioni arriva una “la richiesta, nel caso che ci fosse un riscontro, di intervenire tempestivamente”.

“C’è da ritenere che, dal punto di vista della tutela della salute pubblica, nel progetto di rigenerazione urbana, vada affrontato l’intero comparto e non soltanto un’area, come saggiamente prevede il vigente Pgt, che non merita deroghe. Ci chiediamo, alla luce delle possibili sostanze inquinanti in loco, quali pericoli potrebbero palesarsi per la salute dei cittadini che, a qualsiasi titolo, fruissero di quegli spazi. Crediamo, dunque, che una riflessione sia d’obbligo e pertanto sollecitiamo l’impegno e l’attenzione di consiglio comunale e giunta”.

Ecco il testo integrale della mozione

l’amianto è materiale notoriamente pericoloso per la salute pubblica, in particolare quando le sue fibre vengono liberate nell’aria e inalate; risulta alla vista che le coperture dei capannoni dell’area Bertani tra via Milano e via Varese possano essere in ETERNIT, materiale contenente amianto; nell’estate del 2023 due importanti fenomeni metereologici eccezionali, in particolare per la presenza di grandine di grosse dimensioni, potrebbero aver determinato significativi danni a tali coperture, causando la caduta di consistenti frammenti al suolo; frammenti di tale sostanza possono essere stati trasportati dal vento anche nei luoghi circostanti ed adiacenti la proprietà Bertani, con il possibile rischio di contaminazione sia del suolo, sia del sottosuolo e dalla falda idrica; in particolare, l’area di proprietà Bertani e la confinante area ex Isotta Fraschini sono separate com’è normale da una cinta muraria che, in caso di eventi meteorologici importanti o estremi, potrebbe non contenere stravasi di sostanze inquinanti tra le due aree contigue, con conseguenti intuibili gravi rischi per la salute; risulta in istruttoria presso gli uffici un progetto di rigenerazione urbana che comporta una variante di Pgtrelativa all’area Isotta Fraschini, già oggetto di bonifica, effettuata con una metodica mai utilizzata anteriormente prima in questa città; nelle more, sono stati autorizzati – anche pochi giorni fa – diversi eventi aggregativi con l’apertura dell’area Isotta Fraschini al pubblico; l’insieme di tutte queste condizioni richiedono seri accertamenti a tutela e prevenzione di rischi per la salute pubblica;

ciò premesso,

impegna

la Sindaca e la Giunta Comunale, nell’ambito delle loro competenze,

a disporre l’accertamento della presenza di amianto e materiali fibrosi asbestici nella proprietà BERTANI ed in quelle adiacenti, come probabile conseguenza dei danneggiamenti delle coperture in eternit provocate dai fenomeni meteorologici dell’estate del 2023;

ad interessare tutte le Autorità competenti in materia (ATO e ALFA e ATS) per gli accertamenti opportuni e necessari al fine di verificare la eventuale presenza di amianto anche nella falda acquifera;

a richiedere alle proprietà coinvolte di riferire di loro eventuali attività di verifica ed accertamento già spontaneamente intervenute e, in caso di constatata presenza, delle operazioni di rimozione dell’amianto altamente pericoloso per l’aria e l’acqua se lesionato e di decontaminazione e bonifica delle aree interessate;

ad adottare in via cautelativa , nelle more degli accertamenti da eseguire, i provvedimenti opportuni, sino al divieto di uso temporaneo e parziale, affinché nelle aree di possibile pericolosità per la salute pubblica non siano svolte attività che espongano le persone a significativi rischi;

a riferire con urgenza e tempestivamente al Consiglio Comunale i provvedimenti adottati e gli esiti delle indagini e degli accertamenti intrapresi a tutela della salute pubblica.

La mozione è firmata dai tre consiglieri di Forza Italia Lorenzo Azzi, Rienzo Azzi e Agostino De Marco.

