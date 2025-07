Cronaca

SARONNO – Non finisco più gli episodi criminosi nella zona della stazione ferroviaria di Saronno centro. L’ultimo della sera l’altra notte alle 2.15 in via Ferrari, nel retrostazione. Sono stati alcuni cittadini ad udire le urla, in questi giorni di gran caldo chi non ha il condizionatore dorme con le finestre aperte, ed a contattare il 112. E’ stato visto un gruppo di ragazzi che litigava e se le dava di santa ragione, sarebbero stati nordafricani e non avrebbero parlato in italiano fra loro.

Sul posto sono accorse diverse pattuglie dei carabinieri, c’è stato un fuggi fuggi generale ed in via Ferrari è rimasto solo chi non ce l’ha fatta ad andarsene ovvero un 21enne, che lamentava una ferita da arma da taglio. E’ stata fatta arrivare l’ambulanza della Croce rossa cittadina e l’auto-infermieristica, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato, non è apparso grave. Ha riportato ferite alla schiena.

Sono ora in corso le indagini per chiarire tutti i contorni dell’accaduto, ennesimo episodio di violenza in zona stazione dove risse, aggressioni, rapine e furti sono quasi all’ordine del giorno; fra stranieri ma anche ai danni dei viaggiatori e passanti.

04072025

