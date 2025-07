Softball

CSRONNO PERTUSELLA / LEGNANO – Penultima giornata intensa ai Mondiali di softball under 15 tra Caronno Pertusella e Legnano. A guadagnarsi la finale sono Giappone, impeccabile come sempre, e la sorprendente Porto Rico (foto Wsbc), che nel match decisivo ha superato gli Stati Uniti 4-0, spinta dal grande tifo sugli spalti di Caronno.

Nella mattinata a Legnano, Taipei ha superato 2-1 il Messico, mentre nel pomeriggio l’Italia è scesa in campo per lo “spareggio” dell’ottavo posto contro l’Australia. Le azzurre, dopo essere andate sotto 3-0, hanno rimontato grazie a un triplo della saronnese Vittoria Nardini e al pareggio firmato dalla stessa. Ma al settimo inning l’Australia ha segnato il punto decisivo con una valida di Ella Frasson, chiudendo 4-3. Italia dunque nona.

Super round:

Taipei-Messico 2-1, Giappone-Repubblica Ceca 7-0, Stati Uniti-Porto Rico 0-4.

Classifica: Giappone 1000, Porto Rico 800, Stati Uniti 600, Messico, Taipei, Repubblica Ceca 200.

Placement round:

Canada-Spagna 6-3, Samoa Americane-Singapore 6-5, Italia-Australia 3-4.

Classifica: Canada 1000, Australia e Italia 600, Samoa Americane 400, Spagna e Singapore 200.

Oggi a Caronno Pertusella:

– Ore 15: finale 3° posto, Messico-Stati Uniti

– Ore 19: finale 1° posto, Giappone-Porto Rico

04072025