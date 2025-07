Softball

LEGNANO – Nuovo look per l’occasione, allo stadio del batti e corri di Legnano, il “Peppino Colombo” di via Battisti che in questi giorni è una delle location del Mondiale di softball under 15 che si sta tenendo con campo principale quello di Caronno Pertusella. A Legnano i volontari del posto, con la federazione mondiale e italiana, ed il Baseball Softball club Legnano, con il supporto dell’Amministrazione civica hanno fatto davvero le cose per bene per rendere la struttura adeguata all’evento e la più accogliente possibile.

Non solo con una accurata cartellonistica che indica via d’accesso, servizi e uffici, ma anche con i banner posti a bordo campo, la collocazione di due tribune scoperte supplementari in fondo al campo, e di una tribuna coperta per la stampa. Risultato eccellente, così come quello di tutti i servizi offerti, dal bar alla ristorazione. Oggi a Legnano si è giocata, tra l’altro, la bella partita fra Taipei e Messico, vinta dalle asiatiche 2-1.

04072025