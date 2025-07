Saronnese

UBOLDO – “Siamo lieti di annunciare che lunedì 7 luglio sarà aperta la nuova sede della polizia locale, un importante risultato fortemente voluto dalla nostra amministrazione. La nuova sede è più spaziosa e moderna, dotata di una centrale operativa all’avanguardia per la videosorveglianza, che garantirà un servizio ancora più efficace per la sicurezza dei nostri cittadini”, così l’assessore alla Sicurezza Matteo Croci.

“Desidero ringraziare i tecnici comunali che hanno contribuito alla realizzazione di questa struttura, con particolare riconoscimento al comandante Alfredo Pontiggia, il quale ha sempre creduto in questo progetto e ha seguito con dedizione ogni fase della sua realizzazione. Personalmente sono molto soddisfatto di questo traguardo, che rappresenta il successo di anni di impegno e determinazione. Un altro obiettivo importante raggiunto dalla nostra amministrazione, che conferma il nostro impegno per il benessere e la sicurezza della comunità”.

La nuova sede in via Silvio Pellico 12 sarà aperta al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9.30 alle 10.30. Per informazioni è possibile chiamare il numero 02 96951137.

