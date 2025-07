iltra2

VEDANO OLONA – Appuntamento con il gusto e la convivialità venerdì 5 luglio in piazzetta della Croce per la quarta edizione del “Crusa Party”, evento ormai diventato una tradizione dell’estate vedanese.

A partire dalle 18, la serata offrirà un ricco menù pensato per gli amanti dello street food: panini con salamella e wurstel, croccanti patatine fritte e la classica trippa con crostini. Il tutto accompagnato, come promesso dagli organizzatori, da tantissima birra.

La manifestazione, organizzata dal gruppo “La Cruseta” con il patrocinio del Comune di Vedano Olona, punta a riunire la comunità in un’atmosfera festosa e informale. Non mancheranno occasioni per stare insieme, gustare specialità locali e godersi una serata all’aria aperta nel cuore del paese.

Per info e aggiornamenti: segui i canali ufficiali del Comune o del gruppo “La Cruseta”.

