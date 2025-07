Saronnese

CISLAGO – Una nuova visita guidata alla scoperta delle meraviglie della chiesa di Santa Maria della Neve. L’evento, organizzato dalla Proloco di Cislago, si terrà domenica 06 Luglio alle 16.

La visita guidata è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi devozionali raffiguranti anche soggetti rari principalmente eseguiti nel 1525. Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale sorta per la presenza di un affresco miracoloso della Vergine; divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

Sono circa 21 differenti Santi, fra cui i santi galattofori invocati per avere il latte, i santi ausiliatori della peste e 33 raffigurazioni della Vergine Maria protettrice della maternità. Sono presenti ben 4 madonne del latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza.

Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto incorniciata da un pregevole altare ligneo intagliato e dalla preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di particolari soggetti fanno della chiesa di santa Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese.

La visita, ad ingresso libero con offerta libera per sostenere Proloco, dura circa 1 ora e mezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09