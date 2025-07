Calcio

SARONNO – Nuovo innesto per il Fbc Saronno in vista della prossima stagione nel campionato di Eccellenza. La società biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Alessandro Lorusso, classe 1991, reduce dall’esperienza alla Solbiatese.

Con un passato importante alle spalle, Lorusso ha già conquistato due promozioni in Serie D con le maglie di Oltrepò e Vogherese, portando in dote esperienza, fisicità e carisma. Un profilo scelto per dare solidità al reparto arretrato e contribuire alla crescita del gruppo guidato da mister Franzini.

Dopo l’indizio social diffuso nei giorni scorsi dal direttore generale Marco Proserpio, è arrivata ora la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale.

