Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il successo dello scorso anno, torna all’oratorio via Borroni a Caronno Pertusella la 21042 Cup, il torneo di calcio a 7 organizzato da un gruppo di giovani ragazzi caronnesi con lo scopo di rianimare il paese mettendo al centro la passione per lo sport che intratterrà grandi e piccoli sabato 5 e domenica 6 luglio.

A differenza della scorsa edizione, alla competizione parteciperanno ben sei squadre divise in due gironi che si sfideranno all’oratorio di Caronno sabato e domenica a partire dalle 16.30 fino alle 23. Le partite avranno una durata di 30 minuti e seguiranno alcune regole della “Kings League”, la competizione di calcio moderno creata nel 2023 da Gerard Piqué tra cui gli shootout, una variante dei calci di rigore in movimento alla distanza di 32 metri dalla linea di porta. Domenica, al termine del torneo, ci sarà la premiazione della squadra vincitrice con l’assegnazione del trofeo e delle medaglie accompagnata, come lo scorso anno, da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Caronno Pertusella.

Le parole di Riccardo Borroni, uno dei ragazzi organizzatori del torneo: “Il nostro obiettivo è superare i limiti dello scorso anno, crescere ancora e rendere questo progetto sempre più unico. Vi aspettiamo numerosi a Caronno per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Sul campo non mancheranno qualità, intensità e spettacolo: la 21042 Cup promette una competizione vera, bella da giocare e da vivere. Siamo pronti a dare il massimo, che vinca il migliore!”.

(foto da archivio)

