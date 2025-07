Solaro

SOLARO – Sono due gli studenti solaresi premiati con la borsa di studio del Progetto Diventerò di Fondazione Bracco per i migliori universitari del territorio. Si tratta di Morena Gloriotti e Matteo Spotti. La cerimonia si è tenuta domenica sera al teatro Alla Scala di Milano ed insieme ai ragazzi, per rappresentare l’Amministrazione Comunale di Solaro, era presente l’assessora all’Educazione Francesca Tramarin.

Morena Gloriotti ha frequentato il corso di laurea di fisioterapia all’università Insubria di Varese, ottenendo la laurea con 110 e lode a novembre 2024. Tra gli obiettivi del suo percorso sicuramente quello di mettere in pratica tutto ciò che ha imparato durante i corsi universitari ed approfondire gli studi per specializzarsi nell’ambito della fisioterapia che più la appassiona.

Matteo Spotti è uno studente magistrale in Scienze e Tecnologie Chimiche all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove si è già laureato con lode nel corso triennale. La sua attività di ricerca si concentra sulla modellizzazione computazionale di reazioni elettrochimiche su speciali catalizzatori a singolo atomo. A inizio 2025 ha proseguito la sua ricerca durante un soggiorno Erasmus+ all’Università di Brema, in Germania. Dopo la laurea magistrale inizierà il corso di dottorato in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali sempre in Bicocca.

Francesca Tramarin, assessora all’Educazione: “Siamo orgogliosi dei nostri universitari modello, talenti riconosciuti all’interno di un programma di eccellenza come quello di Fondazione Bracco. Ci complimentiamo con Morena e Matteo per il loro percorso, nell’auspicio che possa essere d’esempio per tanti altri giovani studenti che ambiscono a traguardi prestigiosi. Ringraziamo Fondazione Bracco e tutti coloro che contribuiscono ogni anno a quest’iniziativa che conferma il ruolo fondamentale ed il legame con il territorio di una delle realtà produttive di riferimento del tessuto industriale locale”.