Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 4 luglio, spiccano la violenta rissa al Retrostazione di Saronno e il meteo estremo che ha colpito il territorio durante il Mondiale di softball. Non mancano l’allerta ambientale per la dispersione di amianto nelle aree dismesse, il bilancio dei danni causati dal maltempo nelle Groane e l’invasione della popillia japonica.

Un giovane è rimasto ferito in una rissa avvenuta nell’area del Retrostazione a Saronno, colpito da una coltellata.

Un violento temporale ha colpito le Groane, provocando danni a Cogliate, Limbiate e Cesate tra alberi caduti, tetti scoperchiati e interventi della protezione civile.

Durante una partita del Mondiale di softball a Caronno Pertusella, un’improvvisa e intensa grandinata ha sorpreso pubblico e atlete, con graupel ghiacciato che ha imbiancato il campo.

Forza Italia ha presentato una mozione urgente in consiglio comunale a Saronno per chiedere verifiche sulla dispersione di amianto nelle aree dismesse della città.

Il picco stagionale della popillia japonica è arrivato: Regione Lombardia ha diffuso una guida pratica su come riconoscerla e contrastarne la diffusione nei giardini e nei campi

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09