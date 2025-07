Cronaca

ORIGGIO– Giornata difficile ieri sulle strade del Saronnese e del basso Comasco, con una serie di incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Il più grave si è verificato alle 6.15 a Origgio, in via per Cantalupo, dove due motociclisti, un uomo di 37 anni e uno di 58, sono rimasti coinvolti in uno scontro tra moto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto-infermieristica. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Saronno, mentre per l’altro non si è reso necessario il ricovero. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Saronno, invece, l’allarme è scattato alle 9.10 in via Varese, per un tamponamento tra due auto. Una persona di 59 anni è stata soccorsa sul posto e accompagnata per lievi contusioni all’ospedale di Garbagnate Milanese. L’intervento è stato coordinato dalla polizia locale.

Altro incidente a Locate Varesino, alle 9.40 in via Cesare Battisti, dove due donne di 21 e 48 anni sono rimaste coinvolte in un scontro tra auto. Entrambe sono state accompagnate in codice verde all’ospedale di Tradate. Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi.

Infine, a Cogliate, alle 10.30 in via Rimembranze, una donna di 76 anni è caduta dalla bicicletta. Le sue condizioni non hanno richiesto il trasporto in ospedale.

05072025