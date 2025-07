Softball

CARONNO PERTUSELLA – Maltempo in tutta la zona: anticipato di un’ora l’inizio della finalissima dei Mondiali di softball under 15 che è prevista oggi allo stadio “Francesco Nespoli” di via Rossini a Bariola di Caronno Pertusella. Per il titolo si affronteranno dalle 18 Giappone ed il sorprendente Porto Rico che ieri ha battuto gli Stati Uniti d’America, relegandoli alla finale 3′ e 4′ posto in programma sempre oggi, alle 15, contro il Messico.

Dopo il nubifragio di questa mattina in tutta la zona, l’ipotesi che in serata potrebbe piovere ancora ha dunque indotto gli organizzatori dell’evento ad anticipare di sessanta minuti il via della gara. A seguire, maltempo permettendo, ci saranno le premiazioni.

