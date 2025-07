Comasco

COMASCO – Mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco, chiamati a intervenire a causa del violento temporale che ha colpito il Comasco nella prima parte di sabato 5 luglio. I sottopassi di Turate e Lomazzo sono finiti allagati, causando disagi alla circolazione e rendendo necessari interventi di messa in sicurezza e prosciugamento.

Nel complesso, sono circa quaranta gli interventi effettuati dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e dai distaccamenti locali. La metà ha riguardato la città di Como, colpita da numerosi allagamenti che hanno reso necessario il soccorso a diversi automobilisti rimasti bloccati, oltre a interventi per la rimozione di ostacoli, taglio di alberi e prosciugamenti di scantinati e locali pubblici.

Situazione analoga anche nel basso comasco, dove si segnalano criticità diffuse. A Mozzate, un intervento tempestivo del comandante della polizia locale ha permesso di trarre in salvo una donna rimasta bloccata nel sottopasso ferroviario con l’auto invasa dall’acqua.

Particolarmente complesso un incidente stradale avvenuto a Erba lungo la provinciale 40, dove una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e ha richiesto un delicato intervento di estrazione da parte dei soccorritori.

La situazione, monitorata costantemente dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, è tornata progressivamente alla normalità con il miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattinata.

