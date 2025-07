Città

MOZZATE – È rimasta bloccata con l’auto in panne nel sottopassaggio ferroviario durante l’intenso acquazzone che ha colpito il paese nella mattinata di sabato 5 luglio. Provvidenziale l’intervento del comandante della polizia locale Gabriele Airoldi, che è riuscito a soccorrerla poco prima che l’acqua invadesse completamente l’abitacolo.

L’episodio si è verificato tra le 9 e le 10, nel pieno del temporale che ha causato accumuli d’acqua in diverse zone. Nel sottopasso della ferrovia in via Griffanti, uno dei punti più critici durante le forti piogge, un’auto è rimasta bloccata. La pioggia battente ha fatto salire rapidamente il livello dell’acqua, che ha iniziato a filtrare all’interno dell’abitacolo.

Il comandante della polizia locale è intervenuto appena arrivato sul posto. Con grande prontezza è riuscito a far uscire la conducente dalla vettura, portandola in salvo. Solo dopo aver messo in sicurezza la persona, ha provveduto a spostare anche il veicolo, evitando ulteriori danni.

Grazie al suo intervento tempestivo, l’episodio si è risolto senza conseguenze per l’automobilista. La pioggia è poi cessata e la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

