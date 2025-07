Saronnese

CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO – In un territorio, quello del saronnese, dove la presenza della ginnastica ritmica è ancora piuttosto limitata, prende vita la società sportiva Astrea Gym.

Le tre fondatrici dietro al progetto sono le tre ex ginnaste agoniste Chiara Colombo, Sara Donzelli e Silvia Donzelli, pluricampionesse in possesso di brevetto Csi e pertanto abilitate all’insegnamento della disciplina. Dopo svariati anni in pedana, le ragazze hanno intrapreso questo nuovo percorso per trasmettere passione, competenza ed esperienza alle nuove generazioni che si affacciano alla ginnastica ritmica.

La scelta di fondare la società in provincia di Varese, con la doppia sede a Caronno Pertusella e Uboldo, non è casuale, bensì rientra nella volontà delle allenatrici di dare pari opportunità di crescita e valorizzazione offerta dalle grandi società di città come Milano.

Astrea Gym offrirà corsi per diverse età e categorie : Baby Gym (3-5 anni), base 1 (1° e 2° elementare), base 2 (dalla 3° elementare), avanzato e preagonismo, coprendo così un ampio range che va dalla scuola dell’infanzia fino a chi vuole affacciarsi al mondo competitivo della ginnastica ritmica.

Le tre fondatrici si esprimono in maniera entusiasta riguardo al progetto appena avviato : “Astrea Gym nasce dall’amore per questo sport e dal desiderio di creare un ambiente dove ogni bambina possa sentirsi accolta, ispirata e valorizzata. Crediamo che la ginnastica sia molto più di una disciplina: è poesia in movimento, forza che si intreccia a grazia, sogno che si realizza passo dopo passo. Condividiamo con le nostre atlete i valori della famiglia, della passione, dell’unione e della luce, quella che ognuna porta dentro di sé come una piccola stella. Qui, ogni sogno ha spazio per brillare. Con questa consapevolezza, abbiamo deciso di creare una realtà accessibile, sana e inclusiva, dove ogni atleta possa sentirsi accolta, rispettata e motivata a credere nei propri sogni. Il nostro obiettivo è di far vivere lo sport trasmettendo valori in un ambiente positivo che mette al centro il benessere e il rispetto di ciascuna.”

Si parte sabato 5 luglio con gli open day all’Area Sport in via Manzoni ad Uboldo, con altre giornate di prova previste sempre in luglio e poi a settembre. Tutte le informazioni per l’adesione sul sito della società e sui rispettivi canali social.

